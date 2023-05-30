محافظة الشرقية تنهى الاستعدادات لاحتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إنهاء استعدت لاستقبال ضيوف الاحتفال بإحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والذى تنظمة الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحية بالشرقية بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس والغرفة التجارية بالشرقية، يوم الخميس من الأسبوع الجارى.

وأوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح الحفل ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية على النحو التالى :حيث قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتجهيز المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستى وتم دعوة الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو و المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة و رئيس قطاع الآثار المصرية و رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية ومدير الإدارة المركزية للمتاحف القومية ومدير عام الهيئات الاقليمية لتنشيط السياحة ومدير عام شرق الدلتا للآثار المصرية ورئيس غرفة المنشآت السياحية باتحاد الغرف السياحية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس والرئيس التنفيذي للاتحاد الافريقى الأسيوى السياحى وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قامت مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بالتجهيز لتقديم موكب استعراضى وعرض مسرحى لفريق ( ثياتيرا ) وتقديم ترانيم متنوعة لفريق كورال ( ليكن نور ) وعلى هامش الاحتفال يتم الاعداد لمعرض المنتجات اليدوية لعارضي مبادرة أيادى مصر.

و قامت رئاسة مركز الزقازيق بالإنتهاء من أعمال النظافة بمداخل المدينة وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من على جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعطاء وجه جمالي وحضاري لشوارع المحافظة لإستقبال ضيوف مهرجان تل بسطا.

وأشار محافظ الشرقية إن الإحتفال بإحياء مسار العائلة المقدسة يأتي ضمن خطة المحافظة للترويج لنقطة مسار العائلة المقدسة بالمحافظة ( منطقة تل بسطا ) لما يمثله مسار العائلة المقدسة من أهمية سياحية كمنتج سياحى روحى ، حيث تأرخ دخول العائلة المقدسة أرض مصر بدخولها أرض الشرقية يوم 24 بسنش الموافق 1 يونيو والذى يحتفل به مسيحيو العالم كمناسبة دينية.