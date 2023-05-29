تنفيذي الشرقية يستعرض ملفات تقنين أراضى الدولة والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية

استعرض المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية، موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 12062 عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتخذة فى هذا الشأن وتسجيل 115 عقد خلال شهر مايو الجارى.

كما تم عرض موقف الإعلانات خلال شهر أبريل الماضى وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 275 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 615 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال شهر مايو الجارى تم رصد 1128 متغير منهم 927 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 868 متغيرا.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية حيث تم انشاء عدد (50) مركزا تكنولوجيا بالوحدات المحلية بمراكز (الزقازيق – منيا القمح – مشتول السوق – ابو كبير – ههيا – الابراهيمية – كفر صقر ) بالإضافة إلى مركز ومدينة الحسينية ( تم تطوير المراكز المصغرة به بمشروع حياة كريمة)، فضلاً عن رفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز (ابوحماد –أولاد صقر – فاقوس - بلبيس – ديرب نجم )، وتمت الاشارة إلى أن عدد طلبات المواطنين بلغ 495486 طلبا وتم انهاء 493115 بنسبة تنفيذ 99.52 %، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم ( الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين ) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما تم استعراض موقف التصالح فى مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248619، وعدد الطلبات التى تم إدراجها طبقاً للنموذج 6 بلغت 21674 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 239 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 8 اللجنة الفنية قرارات البت بلغت 25141 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 9 الجهة الإدارية 24022 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 15889.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحى والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.