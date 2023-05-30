لقاءات ميدانية لتعريف المواطنين بخدمات سيارة خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أجرى فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عدة لقاءات ميدانية بمحيط تمركز سيارة خدمة العملاء بجوار مبني المحافظة بمدينة شبين الكوم للتعريف بالمميزات التي تقدمها السيارة ليستفيد اقصى عدد من المواطنين.

وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، استمرار تمركز مركز خدمة العملاء المتنقل بمدينة شبين الكوم لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بدلا من الحضور الى المراكز الثابتة في شركة المياه، لتكون اماكن السيارات المتنقله المحددة بجوار مبني المحافظة وأمام محطة صرف صحي ميت خاقان بمركز شبين الكوم.

وأشار، إلى أن تلك السيارات تعد بمثابة مكاتب خدمة متنقلة تعمل خلال أوقات العمل الرسمية وتقدم كل أنواع الخدمات بالشركة من سداد فواتير أو شحن العدادات أو الاستعلام عن أى خدمة من خدمات الشركة أو استقبال أى شكوى والتعامل معها على الفور.