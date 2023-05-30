كل ما تريد معرفته عن حساسية القطط.. الأعراض والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

يعتقد معظم الناس أن أعراض حساسية القطط ناتجة عن شعر القطط ، لكن هذا ليس هو الحال. توجد مسببات الحساسية التي تسبب لك الحساسية تجاه القطط في بولها ولعابها ووبرها. هذه المادة المسببة للحساسية تتشبث بشعر القطط ، لكن ليس الشعر هو الذي يسبب تفاعلات الحساسية لديك، وفقا لما نشره موقع helpguide

إذا كان لديك حساسية من القطط ، فإن جهازك المناعي يبالغ في رد فعله تجاه هذه المواد المسببة للحساسية ، ويخطئ في تحديد المادة غير الضارة على أنها مادة خطرة. نظرًا لأن جهاز المناعة لديك مصمم لحماية الجسم من التهديدات مثل الجراثيم والسموم ، فإنه يعالج مسببات الحساسية بنفس الطريقة.و لتخليص الجسم من مسببات الحساسية ، فإنه يشعل استجابة مناعية تؤدي إلى مجموعة من أعراض حساسية القطط.

لكن ليس بالضرورة أن تكون بالقرب من قطة لتجربة رد فعل تحسسي. يمكن أن تتشبث المواد المسببة للحساسية من القطط بالأثاث والملابس وحتى الجدران - أحيانًا لعدة أشهر. إذا كنت تعاني من حساسية تجاه القطط وقمت بلمس الحائط الذي يمسك به قطة ، ثم تقوم بفرك أنفك ، فقد تعاني من الأعراض.

وتنتقل مسببات حساسية الحيوانات الأليفة أيضًا في الهواء بعد المداعبة أو العناية أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية. بعد ركل هذه المواد المسببة للحساسية في الهواء ، يمكن أن تستمر ، مما يؤدي إلى العطس والحكة والتهيج.

علامات وأعراض حساسية القطط

يمكن تقسيم أعراض حساسية القطط إلى ثلاث فئات رئيسية: التهاب الممرات الأنفية والربو ومشاكل الجلد.

التهاب الممرات الأنفية

يسبب التهاب الممرات الأنفية ، والذي يسمى أحيانًا "التهاب الأنف" ، العديد من أعراض حساسية القطط الشائعة التي تؤثر على الأغشية المخاطية للأنف. ينتج عن التهاب الأنف انسداد أو سيلان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية والعطس والسعال.

يأخذ التهاب الأنف التحسسي الدائم خطوة إلى الأمام من خلال التسبب في أعراض الحساسية على مدار السنة (على عكس الحساسية الموسمية في الربيع أو الشتاء). يحدث التهاب الأنف التحسسي الدائم بسبب مسببات الحساسية مثل العفن وعث الغبار ووبر الحيوانات.

يمكن أن يسبب التهاب الأنف التحسسي الدائم:

سيلان الأنف

كثرة العطس

سعال

عيون دامعة ومتهيجة

إحتقان بالأنف

حكة في الأنف أو الحلق أو سقف الفم

ضغط وألم بالوجه

التنقيط الأنفي الخلفي

الأرق أو الاستيقاظ طوال الليل

انتفاخ تحت العينين قد يظهر باللون الأزرق

الربو التحسسي

بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا ضيقًا في التنفس. قد يعاني الأشخاص المصابون بالربو والحساسية من نوبة ربو أثناء تفاعل الحساسية ، بما في ذلك:

صعوبة في التنفس

ألم أو ضيق في الصدر

الصفير أثناء الزفير

أرق

القضايا المتعلقة بالجلد

تحدث هذه الأعراض ، المعروفة أيضًا باسم "التهاب الجلد التحسسي" ، عندما يؤدي رد فعل الجهاز المناعي المفرط إلى التهاب الجلد ، مثل:

الأكزيما

قشعريرة

حكة في الجلد

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من حساسية تجاه القطط؟

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حساسية تجاه القطط ، فقم بإجراء اختبار الحساسية. يعتمد تشخيص حساسية القطط عادةً على تاريخك الطبي والأعراض المحتملة ونتائج اختبار الحساسية . مجموعات اختبارات الحساسية في المنزل متاحة من خلال ويندلي. بوخز إصبع واحد ، يمكن لاختبارات الدم هذه تحديد مجموعة متنوعة من مسببات الحساسية البيئية ، بما في ذلك تلك الخاصة بالقطط.

كيفية التخلص من حساسية القطط

هناك خيارات للمساعدة في إدارة أعراض حساسية القطط.

يعد تجنب القطط هو الأسلوب الأكثر فاعلية عندما تريد معرفة كيفية التخلص من حساسية القطط بشكل طبيعي. إذا لم يكن تجنب القطط تمامًا خيارًا ، فتأكد من غسل يديك بعد لمسها. ولا تلمس عينيك أو أنفك عندما تكون بالقرب من القطط.

يمكن أن تقلل مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية من أعراض حساسية القطط لديك على المدى القصير وهي خيار جيد عندما تزور شخصًا برفقة قطة.