كيف يتم تشخيص حساسية القطط وما علاجها؟

كتبت نهير عبد النبى

حساسية القطط واحدة من أنواع الحساسية التى يتعرض لها البعض ولاختبار الحساسية هناك طريقتان بما في ذلك للقطط وهى "اختبار الجلد واختبارات الدم"، كما أن هناك نوعان من اختبارات حساسية الجلد، اختبار وخز الجلد واختبار الجلد داخل الأدمة، ويعطي كلا الاختبارين نتائج سريعة ويكلفان أقل من اختبارات الدم.

وحسب ما ذكره موقع mirror يمكن أن تتداخل بعض الأدوية مع اختبار الجلد، لذا تحدث مع طبيبك حول الاختبار الأفضل لك، عادة ما يتم إجراء اختبار الجلد بواسطة أخصائي الحساسية بسبب احتمال حدوث ردود فعل شديدة أثناء الاختبار.

اختبار حساسية الجلد



يتم إجراء هذا الاختبار في عيادة طبيبك حتى يتمكن من ملاحظة أي ردود فعل.

باستخدام إبرة نظيفة ، سيقوم طبيبك بوخز سطح الجلد (عادةً على الساعد أو الظهر) ، ويودع كمية صغيرة من مسببات الحساسية، من المحتمل أن يتم اختبارك للعديد من مسببات الحساسية في نفس الوقت ستصاب أيضًا بوخز الجلد بمحلول تحكم لا يحتوي على مسببات الحساسية، قد يقوم طبيبك بترقيم كل وخز لتحديد المادة المسببة للحساسية.

في حوالي 15 إلى 20 دقيقة ، قد يصبح موقع وخز الجلد أحمر أو منتفخًا هذا التفاعل يؤكد وجود حساسية تجاه تلك المادةعادة ما تتسبب حساسية القطط الإيجابية في ظهور نتوء أحمر مثير للحكة لمسببات الحساسية للقط تزول هذه الآثار بعد 30 دقيقة من الاختبار.

اختبار الجلد داخل الأدمة



يتم إجراء هذا الاختبار أيضًا في مكتب طبيبك حتى يتمكن من ملاحظة أي ردود فعل.

يمكن حقن مسببات الحساسية المحتملة تحت جلد الساعد أو الذراع، تظهر نتوءات حمراء مسببة للحكة مع رد فعل إيجابي.

يعتبر الاختبار داخل الأدمة أكثر حساسية للكشف عن الحساسية من اختبار وخز الجلد ، مما يعني أنه يمكن أن يكون أفضل في إظهار نتيجة إيجابية عند وجود حساسية ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا نتائج إيجابية خاطئة أكثر من اختبار وخز الجلد هذا يعني أنه يخلق رد فعل جلدي عندما لا يكون هناك حساسية.

كلا الاختبارين الجلديين لهما دور في اختبار الحساسية سيشرح لك طبيبك طريقة الاختبار الأفضل لك.

فحص الدم



لا يمكن لبعض الأشخاص إجراء اختبارات الجلد ، غالبًا بسبب حالة جلدية موجودة أو العمر. غالبًا ما يواجه الأطفال الصغار وقتًا أكثر صعوبة في اختبار الجلد في هذه الحالات ، سيطلب الطبيب فحص دم سيتم سحب الدم إما في مكتب الطبيب أو في المختبر ثم إرساله للاختبار ثم يتم فحص الدم بحثًا عن الأجسام المضادة لمسببات الحساسية الشائعة ، مثل وبر القطط. تستغرق النتائج وقتًا أطول ، ولكن لا يوجد خطر حدوث تفاعل تحسسي أثناء فحص الدم.

كيفية علاج حساسية القطط



من الأفضل تجنب مسببات الحساسية ، ولكن عندما لا يكون ذلك ممكنًا ، فقد تساعد العلاجات التالية:

1:مضادات الهيستامين .

2:بخاخات الأنف .

3:بخاخات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية.

4:كرومولين الصوديوم ، الذي يمنع إطلاق المواد الكيميائية لجهاز المناعة وقد يقلل الأعراض.

5:مثبطات الليكوترين .