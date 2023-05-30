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قائد الجيش اللبنانى يعلن تحرير المختطف السعودى وتوقيف خاطفيه

الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:57 ص
قائد الجيش اللبنانى يعلن تحرير المختطف السعودى وتوقيف خاطفيه شرطة لبنان - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، أن مديرية المخابرات في قيادة الجيش، تمكنت من تحرير المختطف السعودي، وتوقيف خاطفيه، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكان قد أكد وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تتابع منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت على طريق المطار.

 
وأضاف مولوي أن أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، مؤكدًا العمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.

لبنان

الجيش اللبنانى

جوزيف عون

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