فتاة بالبحيرة توصى بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها خدمة للإنسانية.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة ، قيام فتاة بتحرير إقرار رسمى بمديرية الصحة للتبرع لأعضائها بعد وفاتها، واستقبل الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الفتاة المتبرعة وتدعى نغم، التى أوصت فى وصية لها بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة .

وأوصت الفتاة بالتبرع بأعضاء جسدها وأنسجته وأى جزء منهم يمكن زرعه مستقبلا وفقا للتقدم العلمى للمحافظة على حياة شخص مصرى الجنسية، أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده .

وحررت هذه الوصية بإرادة حرة مستنيرة لا يشوبها غلط أو تدليس وأقرت فى وصيتها بأنه لا يجوز لأي من ورثتي الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى او معنوى جراء تنفيذ هذه الوصية .

وتم تحرير الوصية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشان تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ويخضع التبرع فى الحالة المماثلة لكافة أحكام هذا القانون.

وأعرب الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن تقديره للفتاة المتبرعة، ورؤيتها فى أهمية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لإنقاذ حياة المرضى ، وإعطاء حياة أفضل لهم، ولمواجهة تجارة الأعضاء .