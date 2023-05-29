مصرع شخص وإصابة 5 أخرين فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الدولى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بمركز إدكو لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.