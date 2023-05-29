مصرع شخص وإصابة 5 أخرين فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الدولى بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بمركز إدكو لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين مصرع "سعد م.ا" 36 سنة وإصابة 5 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالخشب بالطريق الدولى الساحلى بمركز إدكو بالبحيرة.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بإدكو لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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