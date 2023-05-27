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صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ6 آلاف مواطنا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

السبت، 27 مايو 2023 02:02 م
صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ6 آلاف مواطنا ضمن مبادرة 100 مليون صحة الفحص الطبي
المنيا -حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تقديم الخدمات الطبية لـ  6  الاف و 581 مواطناً ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي وذلك خلال شهر أبريل 2023، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر  للاعتلال الكلوي  و المتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.
 
وأوضح الدكتور محمد سمير، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة أن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية..
 
وأضاف أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع  اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

مديرية الصحة

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