صحة الإسماعيلية توقع الكشف على 1050حالة ضمن قافلة طبية بقرية الشروق في القصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، لأهالي منطقة أم مشاق بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، علي مدار يومي 29 و30 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن مبادرة " حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة علي 289 حالة، وعيادة الأطفال علي 283 حالة، وعيادة النساء والتوليد علي 78حالة، وتنظيم الأسرة علي 90 حالة، والمسالك 71 حالة، والجراحة علي 69 حالة، والضغط والسكر 61 حالة، وأشعة 9 حالة.

وأكد الدكتور علي حطب، انه تم توقيع الكشف الطبي علي 1050 مواطناً بمنطقة أم مشاق وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنف دوائي مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا انه تم اختيار منطقة ابوشحاتة، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية ، أنه تم الكشف على 1050حالة بمنطقة أم مشاق التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وأن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية و العلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.