اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء الصومال يؤكد أولوية خلق بيئة تعاون تجاري لجذب الاستثمار

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:00 م
رئيس وزراء الصومال يؤكد أولوية خلق بيئة تعاون تجاري لجذب الاستثمار رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، تركيز حكومة بلاده على خلق بيئة قائمة على التعاون التجاري من أجل جذب الاستثمار الدولي.

جاء ذلك خلال افتتاحه بري، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الاقتصاد الوطني بالعاصمة مقديشيو، لتسليط الضوء على سبل عرض الفرص التجارية المتعلقة بالإنتاج المحلي في المجالات الزراعية والسمكية والصناعة والطاقة، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأشار بري إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركات التجارية الخاصة في نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة إنتاج وتسويق الموارد الطبيعية، منوهًا بالعلاقات التجارية العريقة التي بين تربط بلاده مع إيطاليا، داعيًا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في الصومال.


الصومال

حمزة عبدى برى

مؤتمر الاقتصاد الوطني

الاستثمار فى الصومال

الأوضاع فى الصومال

الاقتصاد الصومالي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة