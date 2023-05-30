حياة كريمة تنظم مسابقة فنية للرسم الفورى للنشء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز شباب خليج بحرى التابع لإدارة شباب مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، المسابقة الفنية «للرسم الفورى للنشء» بمشاركة 16 عضو من أعضاء المركز فى المرحلة العمرية من 12 إلى 15 عام اليوم الثلاثاء و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقات الفنية وسيلة لخلق الإبداع وتنمية المواهب لدى الصغار وتؤثر على شخصيته ويصبح الإبداع جزءً من حياته، كما أظهر المبدعون الصغار مهارات فنية ظهرت في اللوحات الفنية التى خضعت للتحكيم من قبل اللجنة الفنية التي تشكلت من راشد المعداوى و عاصم خيرالله بالتربية والتعليم.

وكرمت اللجنة أصحاب الأعمال الفائزة فى ختام المسابقة بمركز شباب خليج بحرى وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ لبني أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، ومحمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب قزمان التابع لإدارة شباب قلين ، بمشاركة 25 عضو من أعضاء الجوالة بالمركز، الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضر هشام رجب المتخصص في تكنولوجيا إداره الأعمال شعبة نظم المعلومات، أوضح ماهية المخلفات الإليكترونية، أنواعها وأضرارها ودور الدولة في التخلص الآمن من المخلفات الإليكترونية، ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإلكترونية وتضمن التدريب التعرف على سبل التخلص منها بصورة آمنة للحفاظ على البيئة.

أقيمت الدورة التدريبية للتخلص من المخلفات الإلكترونية بشباب قزمان، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، وعبد الفتاح الوكيل و مصطفى الخطيب، منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية، وبحضور محمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين و فريق عمل المركز.



الاطفال يشاركون في مسابقة الرسم



الحضور في الندوة



دورة تدريبية للتخلص من المخلفات الالكترنية



مركز شباب خليج بحري ضمن حياة كريمة