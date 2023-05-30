حملات تفتيشية على مطاعم ومحلات الأغذية بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية ، حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على المطاعم للتأكد من صلاحية المعروض بنطاق العاشر من رمضان، وأحالت المخالفين للنيابة العامة.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة والمرور على المطاعم ومحلات الجزارة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 4556 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم وتم التحفظ على عدد 25 دجاجة كاملة مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة.

والمحضر رقم 4557 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم لوجود منتجات مجهوله المصدر وتم التحفظ على 19 كيلو لحم ضان بالعظم مجهولة المصدر وتبدو عليها علامات التلف حسب تقرير الطب البيطري .

وتحرير المحضر رقم 4558 لسنه 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية، و المحضر رقم 4559 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المطاعم لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، وتم عرض المحاضر المحررة على النيابة العامة المختصة لاتخاذ شئونها حيال المخالفين.

هذا وقد قامت الحملة بالمرور والتواجد بلجان توريد القمح المحلي موسم 2023 صوامع وبنكر العاشر من رمضان التابعة لشركة مطاحن شمال القاهرة للإشراف ومتابعة توريد القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه الموردين.