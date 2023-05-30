اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:18 م
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توريد 114 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنوفية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:45 م
توريد 114 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنوفية توريد القمح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ ما يزيد عن 114 ألفا و 162 طن قمح حتى الآن، وذلك منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم الأمس الاثنين 29 مايو 2023 توريد أكثر من  6244 طنا، وتواصل مراكز ومدن المحافظة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم.
 
وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، ومشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد لافتاً إلى تقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.
 
فيما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين، و التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

توريد القمح

صوامع الغلال



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