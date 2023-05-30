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الآن.. نتائج صفوف النقل الابتدائى والإعدادى بالجيزة متاحة فى المدارس

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:46 ص
الآن.. نتائج صفوف النقل الابتدائى والإعدادى بالجيزة متاحة فى المدارس طلاب صفوف النقل
كتبت – مرام محمد

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي في كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة.

وأشارت المديرية أنها حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

وأكدت المديرية في بيان لها: على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها للمادة، وذلك طبقاً للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنه في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.


نتائج صفوف النقل

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة رابعة ابتدائي في الجيزة

نتيجة صفوف النقل

تعليم الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتائج الامتحانات

نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجيزة

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

نتيجة خامسة ابتدائي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

نتيجه خامسه ابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائى فى الجيزه

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