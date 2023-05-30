بتعانى من تقلصات الحيض.. جربى شاي قشر البصل لتخفيف الآلام بشكل طبيعى

كتبت ميرفت رشاد

البصل من الخضراوات المليئة بالعناصر الغذائية التي لا تساعدك فقط على البقاء بصحة جيدة ولكنها أيضًا علاج سريع للألم مثل تقلصات الدورة الشهرية، والتي تحدث نتيجة المستويات المفرطة من البروستاجلاندين، والتي تحفز تقلصات الرحم غير الطبيعية، وإليك العلاج المنزلى الطبيعى للتخلص من تقلصات الدورة الشهرية، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

هل يعمل شاي البصل على تقلصات الدورة الشهرية؟

تناول شاي البصل قد يكون مفيدًا لتشنجات الدورة الشهرية، حيث يحتوى قشر البصل البني على مركبات فينولية، مثل الكيرسيتين والفلافونويد الأخرى التي لها خصائص طبية، كما أن قشر البصل غني بمضادات الأكسدة والمعروف بآثاره المضادة للالتهابات.

تعتبر تقلصات الدورة الشهرية ناتجة عن المستويات المفرطة من البروستاجلاندين، والتي تحفز تقلصات الرحم غير الطبيعية، الكيرسيتين له تأثير قمعي على الانقباضات التي يسببها البروستاجلاندين والأوكسيتوسين، تؤدي زيادة أيونات الكالسيوم في العضلات الملساء في الرحم إلى تقلص العضلات، يتم منع تقلصات الرحم المعتمدة على أيونات الكالسيوم بواسطة كيرسيتين، حيث يقلل من استجابات أيونات الكالسيوم التي يسببها البروستاجلاندين في خلايا العضلات الملساء الرحمية البشرية.

كيفية تحضير شاي البصل لتقلصات الدورة الشهرية؟

1. خذ بصلة واغسلها بدون تقشير.

2. ضعي قشر البصل النظيف في وعاء من الماء

3. اتركيه يغلي لبضع دقائق

4. خذي مصفاة صغيرة واسكبي الشاي في كوب، أضف القليل من العسل.

يشعر المرء بتحسن بعد 30 دقيقة من تناول هذا المستحضر ، فهو علاج منزلي بسيط لتقلصات الدورة الشهرية.