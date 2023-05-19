البصل الأحمر ضروري للعناية بشعرك.. هيعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه

كتبت إيناس البنا

البصل الأحمر عنصر أساسي في العديد من المطابخ لنكهته المميزة ولونه النابض بالحياة، ومع ذلك ، فهي ليست مجرد مسرات طهي وسلاح سري في روتين العناية بالشعر، لونه الأحمر الغني الغامق هو علامة منبهة لمضادات الأكسدة القوية والفلافونويد ومركبات الكبريت التي تقدم الكثير من الفوائد للأقفال الفاتنة.

يقوي ويعزز نمو الشعر



وفقا لموقع " thehealthsite"، الكبريت هو عنصر حاسم في الكيراتين، وهو البروتين الذي يتكون منه الشعر، يحتوي البصل الأحمر على مستويات عالية من الكبريت، مما يساعد على تدفق الدم إلى فروة الرأس، من خلال توفير العناصر الغذائية والمعادن الضرورية لبصيلات الشعر، يمكن أن يساعد البصل الأحمر في تعزيز نمو شعر قوي وصحي.

يمنع تساقط الشعر



تساعد مركبات الكبريت الموجودة في البصل الأحمر على تقوية بصيلات الشعر وتقليل التكسر، مما يؤدي إلى تقليل تساقط الشعر بمرور الوقت، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأحمر في تقليل الالتهاب وحماية بصيلات الشعر من التلف.

يقلل من قشرة الرأس



يمكن أن يكون التعامل مع قشرة الرأس أمرًا محبطًا، ومع ذلك ، فإن البصل الأحمر له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد مركبات الكبريت في البصل الأحمر في قتل البكتيريا والفطريات التي تسبب قشرة الرأس ، مما يجعل فروة رأسك نظيفة وصحية.

يغذي الشعر



بالإضافة إلى الكبريت ، يحتوي البصل الأحمر على فيتامينات C و B6 الضرورية لنمو الشعر الصحي، تساعد هذه الفيتامينات على تغذية بصيلات الشعر وتحسين الصحة العامة لشعرك، من خلال توفير العناصر الغذائية اللازمة لفروة رأسك وشعرك ، يمكن أن يساعد البصل الأحمر في تحسين ملمس شعرك وتألقه ومظهره العام.

كيف تستخدمين البصل الأحمر في روتين العناية بالشعر؟



لاستخدام البصل الأحمر في روتين العناية بالشعر، افرمي بصل إلى اثنتين جيدًا واستخلصي العصير باستخدام عصارة أو خلاط، ضع العصير على جميع المناطق، دلكي فروة رأسك للتأكد من توزيع العصير بشكل جيد.

استخدم البصل الأحمر والمكونات الطبيعية الأخرى مثل زيت جوز الهند أو العسل للحصول على أفضل النتائج. يمكنك أيضًا استخدام البصل الأحمر بانتظام ، وإدماجه في روتين العناية بالشعر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. البصل الأحمر علاج طبيعي قوي لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه وتقليل قشرة الرأس وتغذية الشعر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن محتواها العالي من الكبريت والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى يمكن أن يحسن المظهر العام لشعرك. ضعي البصل الأحمر في روتين العناية بشعرك اليوم!