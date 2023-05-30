الهند والصين فى صدارة 10 جنسيات حصلت على ترخيص عمل للأجانب عام 2021

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ترتيب أهم 10 جنسيات أجنبية حصلت على تصاريح عمل بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2021.

وجاء ترتيب الجنسيات، وفقا لما يلي:

الهند 1205 عامل أجنبي بنسبة 9% من الإجمالي.

الصين 1085 عامل أجنبي بنسبة 8.1% من الإجمالي.

روسيا 1040 عامل أجنبي بنسبة 7.8% من الإجمالي.

سوريا 965 عامل أجنبي بنسبة 7.2% من الإجمالي.

المملكة المتحدة 799 عامل أجنبي بنسبة 6% من الإجمالي.

بنجلادش 776 عامل أجنبي بنسبة 5.8% من الإجمالي.

الولايات المتحدة الأمريكية 596 عامل أجنبي بنسبة 4.5% من الإجمالي.

لبنان 515 عامل أجنبي بنسبة 3.9% من الإجمالي.

تركيا 491 عامل أجنبي بنسبة 3.7% من الإجمالي.

إيطاليا 470 عامل أجنبي بنسبة 3.5% من الإجمالي.



ترتيب أهم 10 جنسيات اجنبية حصلت على تراخيص عمل فى مصر

وتمثل مديريات القوي العاملة المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب في القطاع الخاص والاستثماري في مصــر عام 2022، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 6661 ترخيص بنسبة 50٪، وتأتي مكاتب الاستثمار في المرتبة الثانية بعدد 4588 ترخيص بنسبة 34.4٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1136 ترخيص بنسبة 8.5٪، ثم مكاتب البترول بعدد 946 ترخيص بنسبة 7.1 ٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2022.