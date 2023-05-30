اليوم السابع
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خلال مؤتمر القادة الدينيين بإبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر..

المدير الأكاديمى للمركز المسيحى الإسلامى: "مؤتمر المناخ إنجاز رائع لمصر ونقطة قوية للانطلاق"

الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:01 م
المدير الأكاديمى للمركز المسيحى الإسلامى: "مؤتمر المناخ إنجاز رائع لمصر ونقطة قوية للانطلاق" القس الدكتور ماثيو أندرسون المدير الأكاديمي للمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة
كتب: محمد الأحمدى

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ألقى القس الدكتور ماثيو أندرسون المدير الأكاديمي للمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة كلمة على هامش فعاليات مؤتمر دور القادة الدينيين فى الحفاظ على البيئة والذى نظمه المركز المسيحي الإسلامي التابع للكنيسة الأسقفية بمصر، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال القس أندرسون فى كلمته: إن المؤتمر العالمى للمناخ cop27 هو بمثابة إنجاز رائع لمصر ونقطة انطلاق قوية نحو الحفاظ على البيئة، فقد كان المؤتمر لحظة هامة لمحاكاة الحفاظ علي البيئة٬ مضيفًا: هناك فرصة كبيرة لرجال الدين أن يتحدوا معًا تجاه  التغير المناخي والبيئي ورفع وعي الشعب.

واستكمل القس أندرسون: نشجع المجتمعات الدينية بمصر للانخراط بصورة أوضح  في المبادرات الحكومية ومنظمات الجتمع المدني المتعلقة بالحفاظ علي البيئة٬ مختتمًا: نتمني أن يكون هذا المؤتمر نقطة بداية لتطوير الاهتمام بالبيئة وقضايا تغير المناخ من خلال دور القادة الدينيين في المجتمع.


الكنيسه الاسقفيه

المركز المسيحى الاسلامى

مؤتمر دور القاده

المؤتمر العالمى للمناخ



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