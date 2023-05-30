العاهل البحريني يؤكد دعم كل ما يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي

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أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم بلاده لكل ما يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ويحقق مصالح أبنائه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، الذي عُقد الاثنين في قصر الصخير، حيث أعرب الملك حمد عن خالص تهانيه لقادة دول مجلس التعاون بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بما حققه المجلس طوال مسيرته الممتدة لـ 42 عاما من إنجازات، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).



وأكد الملك حمد أهمية الموضوعات التي تم طرحها في القمة العربية بجدة في تعزيز العمل المشترك لصالح أبناء الدول العربية، مجددا الترحيب بقادة الدول العربية في البحرين لاجتماعات القمة العربية المقبلة في 2024، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود على التنظيم المميز لأعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والثلاثين.