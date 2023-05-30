السفير دياب اللوح يكشف تفاصيل لقاءات رئيس الوزراء الفلسطيني فى القاهرة

كتب أحمد جمعة

أكد السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، الثلاثاء، أن الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء محمد أشتية رفقة الوفد الوزاري الفلسطيني إلى مصر تأتي في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي سبق وأن عقدت في أكتوبر من العام 2019 وهذا هو الاجتماع الثانى لها.

ولفت السفير الفلسطيني في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إلى أن لقاءات ثانوية ستعقد اليوم بين عدد من الوزراء المصريين والفلسطينيين لتعزيز التعاون وتبادل المنافع المشتركة بين البلدين، موضحا أن رئيس الوزراء الفلسطيني سيلتقى مع شيخ الأزهر أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس.

وأشار إلى أن هناك لقاء سيُعقد بين وزير سلطة الطاقة الفلسطيني ظافر ملحم مع نظيره المصرى، مستبعداً طرح موضوع استخراج الغاز من بحر قطاع غزة خلال هذا اللقاء، نتيجة وجود كتاب تخصصي في هذا الموضوع، لافتا إلى ملف استخراج الغاز يأتي في إطار آخر تخصصي تشارك فيه دولة فلسطين بجانب عدة دول من حوض البحر المتوسط.

وقال "نحن نسعى جاهدين من أجل استخراج البترول الموجود في الحقول الموازية والمحاذية لمياهنا الإقليمية في قطاع غزة، والذي من شانه تعزيز الاقتصاد الوطني".

وأكد السفير الفلسطيني لدى القاهرة أنه يتم بحث ملف استخراج الغاز في لقاءات دورية بشكل مستمر وبرئاسة جمهورية مصر العربية.