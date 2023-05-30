اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:02 م
السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهمين "ف.ع.ا." ز"و "م.ر" بالسجن 3 سنوات لكل منهما لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ح.ج." بالإكراه بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2021  بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهمين وبحوزتهما سلاح وقاما بتهديده واستوليا منه على متعلقاته الشخصية كرها عنه وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 



 

 


سوهاج

جنايات سوهاج

سرقة

البلينا

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة