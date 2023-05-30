السجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام استوقفه المتهمين وبحوزتهما سلاح وقاما بتهديده واستوليا منه على متعلقاته الشخصية كرها عنه وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.