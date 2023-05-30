وقال القائم بأعمال وزير الدفاع "ترولز لوند بولسن" في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الدنماركية ترغب في تعزيز دفاع وأمن البلاد بشكل كبير من خلال إنفاق نحو 143 مليار كرونة (أي 2ر19 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة.

وكانت الدنمارك قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي تخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي لقطاع الدفاع بحلول عام 2030، وهو أحد أهداف حلف شمال الأطلسي التي هي عضو فيه وبعد الإعلان عن زيادة إنفاقها العسكري في عام 2022 في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.