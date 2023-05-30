الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه بحملات أمنية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن قنا حملة أمنية إستهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة نجع حمادى ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى

أسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة المركز ، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام – كمية لبذور نبات الخشخاش المخدر "أفيون" وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 خزينة بندقية آلية – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة المركز وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 64 كيلو جرام – كمية من بذور نبات القنب المخدر وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش– عدد (7) خزائن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (610,000 ألف جنيه تقريباً).