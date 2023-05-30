اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الثقافة الأردنية: مشاركة الفنانين المصريين بحفل زفاف ولى العهد تأكيد للأخوة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:45 ص
الثقافة الأردنية: مشاركة الفنانين المصريين بحفل زفاف ولى العهد تأكيد للأخوة ولى العهد الأردنى وخطيبته
عمان(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار أن مشاركة الفنانين المصريين تامر حسنى وأحمد سعد فى حفل زفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، والذى أقيم باستاد عمان الدولى، بمشاركة أبناء الشعب الأردنى والجاليات العربية، يؤكد مدى الأخوة بين مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا.

وقالت الوزيرة الأردنية -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش الاحتفال، الذى شارك فيه فنانون أردنيون وعرب باستاد عمان الدولي- أن وجود الفنانين الذين يمثلون مصر يؤكد ليس فقط على قوة العلاقات بين القاهرة وعمان، وإنما أيضا على الأخوة بين البلدين، فالحضور المصرى يعنى مشاركة أفراح الأردنيين بزفاف ولى عهدهم وهذا محل تقدير كبير.

وأضافت أن ما يثير الإعجاب ويؤكد عمق هذه العلاقات هو ما نشهد فى استاد عمان الدولى خلال الاحتفال من فرحة من الشعب الأردنى وأبناء الجاليات العربية وخصوصا مصر والذين ينتمون إلى أجيال الشباب، مشيرة إلى أن ذلك يدل على حب الأردن وشعبه من الجميع وخصوصا من الأشقاء فى مصر.

ولفتت إلى أن هذه الحالة التى ظهرت فى أجواء الاحتفال من مشاركة عربية تؤكد أن العالم العربى على كافة المستويات يشارك العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية فرحتهم بزفاف ولى عهد الأردن، والذى يحب العالم العربى وظهرت محبة شعوب منطقتنا العربية له من خلال متابعة حفل زفافه والرغبة فى المشاركة فيه.

واعتبرت أن هذه الحالة الموجودة فى الشارع الأردنى والعربى من فرحة بهذا الحدث التاريخى محل اهتمام وتقدير، حيث تؤكد مدى الحب والرغبة فى الفرح والسرور وطاقة أمل جديدة فى الشوارع، وعلينا جميعا أن نستثمر هذه الأجواء، وهو ما تقوم به وزارة الثقافة منذ أيام وخلال حفل الزفاف.

ونوهت وزيرة الثقافة الأردنية بأن الوزارة قامت ومستمرة فى تقديم العديد من الفعاليات الاحتفالية فى عموم المدن الأردنية وفى كل بيوت الثقافة، تعبيرا عن المشاركة الشعبية فى حفل زفاف ولى العهد، موضحة أن كافة الاحتفالات حريصة على تقديم التراث الأردنى التاريخى، تعبيرا عن الحب والتقدير لولى العهد فى هذا الحدث التاريخى أيضا.

وقدمت الوزيرة التهنئة مجددا للعاهل الأردنى والملكة رانيا العبدالله؛ بمناسبة قرب زفاف ولى العهد الأمير الحسين وكذلك للشعب الأردنى والعربى، كما وجهت الشكر والتقدير لكافة الفنانين العرب الذين شاركوا الأردن فرحته وللجمهور الأردنى والعربى، الذى حرص على التواجد فى حفل استاد عمان أمس.

وتحت شعار "نفرح بالحسين"، وبمشاركة أكثر من 10 آلاف من أبناء الشعب الأردنى والجاليات العربية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، نظمت وزارتا السياحة والشباب بالأردن حفل زفاف شعبى لولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى باستاد عمان الدولى بالعاصمة الأردنية.


اخبار الأردن

الأمير الحسين

زفاف الأمير الحسين

زفاف ولي عهد الأردن

تامر حسني

احمد سعد

رجوة خالد السيف

رجوة السيف

رجوة ال سيف

حفل زفاف ولي عهد الأردن

حفل زفاف الحسين بن عبد الله

حفل زفاف ولى العهد



الموضوعات المتعلقة

"نفرح بالحسين" حفل زفاف ولى عهد الأردن.. تضامن عربى بألحان مصرية أردنية لبنانية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:04 ص

حفل الزفاف الملكى.. تامر حسنى وأحمد سعد يحييان حفل زفاف ولى عهد الأردن فى ستاد عمان اليوم.. إطلاق أكبر كتاب مباركة بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى.. وأميرات وملكات العالم يؤكدن حضورهن عقد القران

الإثنين، 29 مايو 2023 03:00 م

تامر حسنى يغنى مع أردنيين على الطائرة قبل إحياء زفاف الأمير الحسين "فيديو"

الإثنين، 29 مايو 2023 11:00 ص

الأردن يحتفل بزفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثانى الخميس المقبل

الأحد، 28 مايو 2023 10:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة