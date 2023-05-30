الثقافة الأردنية: مشاركة الفنانين المصريين بحفل زفاف ولى العهد تأكيد للأخوة

عمان(أ ش أ)

أكدت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار أن مشاركة الفنانين المصريين تامر حسنى وأحمد سعد فى حفل زفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، والذى أقيم باستاد عمان الدولى، بمشاركة أبناء الشعب الأردنى والجاليات العربية، يؤكد مدى الأخوة بين مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا.

وقالت الوزيرة الأردنية -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش الاحتفال، الذى شارك فيه فنانون أردنيون وعرب باستاد عمان الدولي- أن وجود الفنانين الذين يمثلون مصر يؤكد ليس فقط على قوة العلاقات بين القاهرة وعمان، وإنما أيضا على الأخوة بين البلدين، فالحضور المصرى يعنى مشاركة أفراح الأردنيين بزفاف ولى عهدهم وهذا محل تقدير كبير.

وأضافت أن ما يثير الإعجاب ويؤكد عمق هذه العلاقات هو ما نشهد فى استاد عمان الدولى خلال الاحتفال من فرحة من الشعب الأردنى وأبناء الجاليات العربية وخصوصا مصر والذين ينتمون إلى أجيال الشباب، مشيرة إلى أن ذلك يدل على حب الأردن وشعبه من الجميع وخصوصا من الأشقاء فى مصر.

ولفتت إلى أن هذه الحالة التى ظهرت فى أجواء الاحتفال من مشاركة عربية تؤكد أن العالم العربى على كافة المستويات يشارك العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية فرحتهم بزفاف ولى عهد الأردن، والذى يحب العالم العربى وظهرت محبة شعوب منطقتنا العربية له من خلال متابعة حفل زفافه والرغبة فى المشاركة فيه.

واعتبرت أن هذه الحالة الموجودة فى الشارع الأردنى والعربى من فرحة بهذا الحدث التاريخى محل اهتمام وتقدير، حيث تؤكد مدى الحب والرغبة فى الفرح والسرور وطاقة أمل جديدة فى الشوارع، وعلينا جميعا أن نستثمر هذه الأجواء، وهو ما تقوم به وزارة الثقافة منذ أيام وخلال حفل الزفاف.

ونوهت وزيرة الثقافة الأردنية بأن الوزارة قامت ومستمرة فى تقديم العديد من الفعاليات الاحتفالية فى عموم المدن الأردنية وفى كل بيوت الثقافة، تعبيرا عن المشاركة الشعبية فى حفل زفاف ولى العهد، موضحة أن كافة الاحتفالات حريصة على تقديم التراث الأردنى التاريخى، تعبيرا عن الحب والتقدير لولى العهد فى هذا الحدث التاريخى أيضا.

وقدمت الوزيرة التهنئة مجددا للعاهل الأردنى والملكة رانيا العبدالله؛ بمناسبة قرب زفاف ولى العهد الأمير الحسين وكذلك للشعب الأردنى والعربى، كما وجهت الشكر والتقدير لكافة الفنانين العرب الذين شاركوا الأردن فرحته وللجمهور الأردنى والعربى، الذى حرص على التواجد فى حفل استاد عمان أمس.

وتحت شعار "نفرح بالحسين"، وبمشاركة أكثر من 10 آلاف من أبناء الشعب الأردنى والجاليات العربية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، نظمت وزارتا السياحة والشباب بالأردن حفل زفاف شعبى لولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثانى باستاد عمان الدولى بالعاصمة الأردنية.