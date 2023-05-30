التنمية المحلية: 4 مليارات جنيه استثمارات مشروعات محافظة القاهرة

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى بداية اللقاء تابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ القاهرة آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى 2022/ 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية، والتى تبلغ استثماراتها حوالى 4 مليار جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة، وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكبارى والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد اللقاء استعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة القاهرة فى العام المالى القادم 2023-2024.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتى من شأنها تحقق تنمية مستدامة، لافتاً إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود محافظة القاهرة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى الجهود التى بذلتها محافظة القاهرة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم فى تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال أنه تم الانتهاء من تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية، وجار استكمال باقى المناطق بالإضافة إلى بناء مناطق سكنية جديدة مجهزة تليق بأبناء الشعب المصرى، وذلك فى إطار حرص الدولة لإعادة تطوير وتأهيل المناطق العشوائية وغير المخططة بالعاصمة، لخلق حياة جديدة لسكان تلك المناطق حيث تم نقل آلاف الأسر فى مشروعات بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم مثل الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 2 وروضة السيدة والمحروسة وغيرها.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة فيما يخص المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 27 مايو وتستمر حتى 16 يونيو القادم، وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية رصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها.

حيث استعرض اللواء خالد عبد العال خلال الاجتماع بيان للحالات المستهدف تنفيذها ضمن الموجة 21 لإزالة المخالفات على أرض أملاك الدولة وجهات الولاية باعتباره أحد أهم الملفات التى تأتى فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن تم تنفيذ أكثر من 57 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية والمبانى أملاك الدولة خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون حيث تمكنت المحافظة من تنفيذ 21 حالة استرداد لأراضى زراعية، كما تمكنت من استرداد أكثر من 629 ألف م2 من أراضى المبانى أملاك دولة كأعلى محافظة فى نسبة استرداد الأراضى البناء.

كما تطرق اللقاء إلى سير المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وبصفة خاصة عمل شركتى الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات والخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه بحث كذلك جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية فى رفع تراكمات المخلفات فى بعض المناطق وأسفل الكبارى والطريق الدائرى وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لعمل شركتى النظافة الجديدة فى الأحياء التى تعمل بها بالإضافة إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالعاصمة بصورة يومية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة بما يحقق رضا المواطن، لافتًا أن هناك حملات مكثفة بصورة يومية تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع القمامة والمخلفات لاستعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، مضيفاً أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التى توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لأثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.