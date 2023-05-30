اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:33 م
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التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت طعام لمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:00 م
التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت طعام لمنافذ المجمعات الاستهلاكية زيت الطعام
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 2 لسنة 2023/2024 لتوريد زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية  1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد "تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2023.

جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس المقبل، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها  من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما وفرت الوزارة أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة، لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


التموين

السلع الغذائية

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زيت الطعام

زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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