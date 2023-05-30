اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 07:50 م
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البيت الأبيض تعليقا على هجوم موسكو: أمريكا لا تدعم الهجمات داخل روسيا

الثلاثاء، 30 مايو 2023 06:20 م
البيت الأبيض تعليقا على هجوم موسكو: أمريكا لا تدعم الهجمات داخل روسيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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علّق البيت الأبيض على الهجمات التي استهدفت العاصمة الروسية موسكو بطائرات مسيرة، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تدعم الهجمات داخل روسيا".

وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا يزال يجمع المعلومات بشأن ما حدث في موسكو، مؤكداً أن واشنطن مركزة حالياً على مساعدة أوكرانيا في استرجاع أراضيها.

وتعرضت موسكو، الثلاثاء، لهجمات بطائرات مسيرة أدى إلى أضرار في مبان سكنية، واتهم الكرملين أوكرانيا بالوقوف وراء هذه الهجمات، فيما نفت كييف علاقتها بالحادثة، ولكنها توقعت أن يزداد عدد الهجمات المماثلة، مشيرة إلى أنها "تتابع بسعادة".


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