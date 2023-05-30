البورصة تواصل ارتفاعها مدفوعة بمشتريات محلية وسط تداولات تجاوزت 1.4مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إ يجي إكس 30 " بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 17431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 3190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 20939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 7298 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4884 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، ومطاحن مصر الوسطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2، والمصرية للاتصالات عدد 300 ألف سهم، 35 ألف سهم، 960 ألف سهم، 41758 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وسبيد ميديكال، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 500 ألف سهم، 14.5 مليون سهم، 9175 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومستشفى النزهة الدولي، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 297.2 ألف سهم، 99.1 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 515 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 14.5 مليون سهم.

في نفس السياق قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إن مجلس الإدارة وافق على شراء 10% من أسهم الشركة بحد أقصى عدد 6.8 مليون سهم، كأسهم خزينة من خلال آلية "OPR"، والتي تسمح للمساهمين بعرض الأسهم المملوكة لهم للبيع خلال 6 أشهر، كما تم تفويض العضو المنتدب في التعاقد مع المستشار المالي (شركة برايم كابيتال) وشركة السمسرة (برايم لتداول الأوراق المالية)، وذلك تمويلًا من موارد الشركة الذاتية، واختيار وتحديد السعر المناسب واختيار وتحديد موعد التنفيذ، وتم تحديد سعر شراء السهم بمبلغ 31.5 جنيه.

كما وافق مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، على شراء عدد 400 ألف سهم خزينة بسعر 56 جنيهًا للسهم الواحد، طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتم إحاطة المجلس باستخراج رخصة مبدئية لمشروع بيراميزا دبي، وجاري استخراج باقي التراخيص للتشغيل.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 6.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2022 بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 143 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه.

حقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 2.035 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 75.2%، وبلغ صافي أرباح الفترة بعد الضرائب 1.332 مليار جنيه مقارنة مع 628 مليون جنيه بنسبة نمو 112%.

في سياق منفصل قالت شركة أودن للاستثمارات المالية، إن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اندماج شركة أدون كابيتال جروب للاستثمارات المالية في شركة أودن للاستثمارات المالية، وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقًا للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركة المندمجة في 31 ديسمبر عام 2022.

فيما أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن موافقة مجلس الإدارة على شراء كامل أسهم شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية (محل الاستحواذ) من خلال شركة إيديتا بإجمالي مبلغ وقدره 380 مليون جنيه يمثل كامل قيمة الاستحواذ متضمنًا (مبلغ شراء أسهم الشركة محل الاستحواذ بقيمة إجمالية للأسهم وقدره 99 مليون جنيه والمتبقي يمثل مبلغ تسوية مديونيات تلك الشركة بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري مساهمين).