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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.21% بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:30 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.21% بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 17420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 20891 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 7286 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3260 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4884 نقطة.
 
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بلتون المالية القابضة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

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