الإعدام شنقا للمتهم بقتل شريكه فى تجارة الدراجات البخارية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل شريكه في تجارة الدراجات البخارية، بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ، أسامة ربيع ومحمد سامي بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول " جمال ج ع ح" 65 عاما مقيم دائرة مركز منيا القمح جثة هاامدة، وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية تعرض المجنى عليه لاصابة بالرأس أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة فى الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، إلى قيام " محمد م أ " 37 عاما عامل ومقيم بندر منيا القمح، بارتكاب الواقعة، إثر خلافات مالية نشبت بينه وبين المجنى عليه،لكونهما شركاء في تجارة وبيع الدراجات البخارية" التكاتك" وحدثت بينهما مشادة كلامية، فقام المتهم على إثر ذلك بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية وهشم رأسه، ولاذا بالفرار، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، التى قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.