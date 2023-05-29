المشدد 3 سنوات لعامل متهم بحيازة هيروين بقصد التعاطى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته فى القضية رقم 2410 لسنة 2023 جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 445 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطى.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد قيام ضباط مباحث المركز، بضبط " السيد. ر. ر " 23 عاما عامل ومقيم بدائرة مركز أولاد صقر، وبتفتيشه عثر بحوزته على 53 لفافة تحوى جوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.