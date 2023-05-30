استجابة لليوم السابع.. محافظ كفر الشيخ يوجه بترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن تطوير مبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد على طريق صلاح سلامه، مؤكداً أنه سيتم أعمال الترميم والصيانة الداخلية والخارجية للمبنى، حتى يتم الحفاظ عليه كمبنى أثري، موجهاً المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المبنى.

جاء ذلك استجابة لليوم السابع لما جرى نشره من مجموعة تحقيقات عن المبنى وما أصابه من أهمال منها بعنوان صور.. المجموعة الملكية بكفر الشيخ فى طى النسيان تعاني الإهمال.. محطة "الملك فؤاد" مأوى للمدمنين وعشش للغربان ..والآثار: ليس لدينا اعتمادات لترميمها.. والمحافظ: يمكن استغلالها كمزار سياحى

وكانت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخراً بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة.

وفي وقت سابق، عقب التحقيقات التي أجريت ونشرت بالموقع وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة المقاولون العرب «فرع شمال الدلتا» للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل بين المحافظة والمجلس الأعلى للآثار، ووزارة الاتصالات.