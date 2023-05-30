"إعلام المنيا" يكرم الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع وعددا من خريجى القسم

كرم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، أمس الاثنين، الزميل محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع على هامش مهرجان مشروعات التخرج للعام الدراسى 2023 والذى تزامن مع الاحتفال بمرور 25 عاما على تخريج أول دفعة من دفعات القسم في 1998.



محمد جمعة مدير تحرير اليوم السابع

وشهد الحفل الذى احتضنه مسرح الثقافة والفنون بجامعة المنيا تكريم الدكتور أشرف النواجى عميد كلية الآداب والدكتورة رحاب أنور رئيس قسم الإعلام عددا من أساتذة ورموز القسم منهم الأستاذ الدكتور حسن على والأستاذ الدكتور محمد سعد والأستاذة الدكتورة عزة عزت عددا كبيرا من خريجى قسم الإعلام ممن برزوا في مجالات الإعلام المختلفة من الدفعات السابقة، منهم الكاتب الصحفى محمد عجمى بالوفد ومحمد سعودى وإيمان حكيم الصحفيين باليوم السابع والكاتب الصحفى أحمد المهدى بجريدة الأهرام المسائى والمخرج شريف مصطفى مخرج تليفزيوني ومنتج فني، ورانيا ربيع الصحفية بموقع مبتدأ ووالكاتب الصحفى على البلهاسي رئيس تحرير موقع راديو صوت العرب من أمريكا، وأمير صديق اسحق معد برامج بالقناة الفضائية المصرية التليفزيون المصري، والإعلامين أحمد محسب، وسيد الفيل برديوسر ومخرج بالتليفزيون المصرى، والصحفى محمد حسني، والصحفى محمد نابليون، والكاتب الصحفى عامر محمود، والكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، محمود إبراهيم، وأسلم فتحى، ومصطفى حمدى، وجمال محمد، وعلا موسى، وعلاء إبراهيم، وأحمد مكين وإسلام فهمى، زينب محمد توفيق، ومحمد حسنين المدير التنفيذي لإحدى شركات خدمات المحتوى الرقمى، وأيمن فتحي، وكريم كمال مراسل النيل للأخبار ومحمد فيض مخرج بقناة الصعيد.





وكرم قسم الإعلام على هامش حفل الطلاب الذين حصدت مشروعات تخرجهم المراكز الأولى وأعلى التقييمات من لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة من رموز العمل الإعلامى منهم خالد الإتربى رئيس القناة الفضائية المصرية والإعلامى محمد الجازوى وخالد سعد كبير مذيعين بالقناة الأولى وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين ومحمد يحيى يوسف عضو مجلس النقابة والأستاذ الدكتور حسن على عميد كلية الإعلام جامعة السويس الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف الأسبق، والأستاذ الدكتور عزة عزت أستاذ الإعلام بجامعة المنوفية.



المكرمون من خريجى قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا من الدفعات السابقة