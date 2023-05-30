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إصابة شخص فى حادث انقلاب موتوسيكل بقنا

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:34 ص
إصابة شخص فى حادث انقلاب موتوسيكل بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الزراعى بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخص فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية دندرة على الطريق الزراعى، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى وتبين إصابته بكدمات وسجحات.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج.


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