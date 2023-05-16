مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل بطريق عرب الحصار فى الصف

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق عرب الحصار فى الصف وتم نقل المتوفى الى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.