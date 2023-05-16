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مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل بطريق عرب الحصار فى الصف

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:26 م
مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل بطريق عرب الحصار فى الصف حملات أمنية _أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق عرب الحصار فى الصف وتم نقل المتوفى الى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بطريق عرب الحصار فى الصف، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل، ونتج عن الحادث وفاة شخص، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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