إزالة 79حالة تعد على مساحة 5 أفدنة بمركز ومدينة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 79 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الزراعة على مساحة 5 أفدنة و14 سهمًا، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها، بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.