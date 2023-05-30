وقال ريزنيكوف، في تغريدة على تويتر - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الإثنين: "أنا ممتن لرئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، ووزير الدفاع بالوكالة ترولز لوند بولسن، وحكومة الدنمارك للموافقة على مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني".

وفي أواخر مايو، أطلقت الدنمارك أيضا صندوقًا استثماريًا خاصًا لأوكرانيا بقيمة إجمالية قدرها 1 مليار كرونة دانماركية (حوالي 133 مليون دولار).