أمن الجيزة يعاين موقع حادث تصادم أدى لمصرع 3 وإصابة 14 بطريق أسيوط الغربى

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بطريق مصر أسيوط الغربي، مما أدى لمصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميني باص، وسيارة نقل، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين بعد نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي، وأكدوا أنهم فوجئوا بوقوع الحادث أمام قرية دهشور، بطريق مصر أسيوط الغربي، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية دهشور، بطريق مصر أسيوط الغربي، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين اصطدام سيارة ميني باص، بسيارة نقل، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.