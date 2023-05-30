أكثرهم خبرة "الجنائى".. تعرف على أنواع "حاجب" المحكمة

كتب سليم على

"امنع الكلام .. محكمة".. كلمات عرُف بها "حاجب" المحكمة، يستخدمها للسيطرة على الضوضاء داخل القاعة التي تصدر عن المحادثات الجانبيه بين أهالى المتهمين ومحامي الدفاع، لتكون لحظة دخول المستشار رئيس الدائرة والعضو اليمين واليسار لبدء نظر الجلسة.

يقف الحاجب أمام باب قاعة المحكمة، ليسيطر على دخول وخروج الشهود وغيرهم، من المترددين على قاعة المحكمة، والمعروف بصوته الجهورى أثناء تنبيه المتقاضين بدخول هيئة المحكمة، مطلقا صيحته الشهيرة "محكمة"، ليسطر الهدوء على القاعة ويبدأ عمل المحكمة.

يحمل حاجب المحكمة في يده "رول الجلسة" يشتمل على كشف بأرقام القضايا، ويعتبر مرآة لهيئة المحكمة، وهناك ثلاث انواع من الحُجاب، الأول المدني، الثانى الشرعي، والثالث الجنائي، فحاجب الجنايات يعد الأكثر ذكاءً وفهما لأُطر ونصوص القوانين، وذلك نتيجة كثرة الخبرة في القضايا الجنائية.

والحاجب يجب أن لا يكون طرفا فى القضايا التى تنظر، ولا يشترط أن تكون لديه خبرة قانونية، ويعمل العديد من الأشخاص فى هذه المهنة بدوام جزئي فقط لكسب دخل أضافي بينما يقرر البعض الآخر جعلها وظيفتهم الأساسية، والراتب يحدد وفقا لما يملكه من خبره في التعامل مع المستندات القانونية.

ومن مهام الحاجب أيضا تسليم المستندات القانونية إلى فرد أو جهة محددة وإخطار بإجراء جديد أو وثيقة مرتبطة بالقضية وقد يتطلب الأمر مقابلة الفرد شخصيا، وتحديد هويته ومن ثمّ تسليمه المستند الخاص به، ولا يمكن للحاجب خرق القانون عند محاولة تسليم المستندات القانونية، مثل التعدى على ممتلكات الغير أو إجبار الطرف الآخر على الدخول ، لذا يحتاج الحاجب إلى خبره وفهم لطبيعة عمله دون تجاوز الحدود المرسومة له.