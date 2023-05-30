أسماء العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية بالدقهلية بعد اعتماد المحافظ

الدقهلية :محمد الحبشي

حصل موقع "اليوم السابع" على أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، وذلك بعدما اعتمدها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بنسبة نجاح 87.5%.

حيث حصلت الطالبة غادة حازم علي أحمد، من مدرسة طوخ الأقلام بالسنبلاوين على 279.5 درجة والمركز الأول، والطالبة أمنية عبدالله محمود حسن، من مدرسة فاروق العزازي بتمي الأمديد، على 297 درجة والمركز الثاني، والطالبة ريتاج محمد محمود الداودي، من مدرسة محمد حسن الجيار بمركز المطرية على 297 والمركز الثاني مكرر، والطالبة حنين السيد عطية خليل، من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس على 287.5 درجة والمركز الثالث.

كما حصل الطالب السعيد فوزي السعيد الددموني، من مدرسة فاروق العزازي بتمي الأمديد على 287.5 درجة والمركز الثالث، والطالبة نورهان رضا فوزي عبدالقادر، من مدرسة الستاموني الإعدادية ببلقاس على 287.5 درجة والمركز الثالث، والطالبة سارة أحمد إبراهيم محمد، من مدرسة ميت غراب الإعدادية بالسنبلاوين، على 287.5 درجة والمركز الثالث، والطالبة حبيبة أحمد محمد برهام، من مدرسة المنزلة الرسمية للغات على 287.5 درجة والمركز الثالث، والطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي، من مدرسة العائلة المقدسة شرق المنصورة على 287.5 درجة والمركز الثالث، والطالبة نور محمد محمد عبدالحفيظ، من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة على 287.5 درجة والمركز الثالث.

واعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية "الدور الأول" للعام الدراسي 2023، بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 123812 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة، نجح منهم 108296 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

وأجرى محافظ الدقهلية اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل من ابناء المحافظة، وهنئهم على نجاحهم وتفوقهم، متمنيا لهم مستقبلا باهرا ومزيدا من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.