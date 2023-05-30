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محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5%

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:19 م
محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5% جانب من اعتماد النتيجة
الدقهلية شريف الديب

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اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي "الشهادة الاعدادية" الدور الأول" للعام الدراسى 2023 بنسبة نجاح بلغت 87.5%. 
 
 وذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 123812 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 108296 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5%. 
 
وقد اجرى "محافظ الدقهلية" اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الأوائل من أبناء المحافظة هنأهم على نجاحهم وتفوقهم وتمنى لهم مستقبلا باهرا ومزيدا من التفوق والتميز فى مراحلهم التعليمية القادمة.
 
وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.
 
جدير بالذكر أن العشرة الأوائل هم الطالبة غادة حازم على أحمد منصور الباز من مدرسة طوخ الأقلام بالسنبلاوين حصلت علي المركز الأول بمجموع 279.5 درجة، والطالبة أمنيه عبد الله محمود حسن عبد الله من مدرسة فاروق العزازي بتمي الإمديد حصلت على المركز الثاني بمجموع 279 درجة،  والطالبة ريتاج محمد محمود الداودي البسيوني من مدرسة حسن الجيار بالمطرية حصلت علي المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة حنين السيد عطية خليل من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس حصلت علي المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة، والطالب السعيد فوزي السعيد الددموني من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصل علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة،  والطالبة نورهان رضا فوزي عبد القادر من مدرسة الستاموني ببلقاس حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة سارة أحمد إبراهيم محمد عوض من مدرسة ميت غراب بالسنبلاوين حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة حبيبه احمد محمد برهام صقر من مدرسة المنزلة الرسمية للغات حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة، والطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي محمد سليمان من مدرسة العائلة المقدسة بشرق المنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة نور محمد محمد عبد الحفيظ محمد من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

 


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