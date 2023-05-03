تواصل امتحانات الابتدائى والإعدادى بمعاهد شمال سيناء الأزهرية

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل تلاميذ مراحل الابتدائى بمعاهد شمال سيناء الأزهرية امتحانات النقل لنهاية العام الدراسى.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، تفقد الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية انتظام سير أعمال امتحانات النقل الأزهري بمعاهد إدارة العريش الإبتدائي والاعدادي بمعاهد أسامة بن زيد الابتدائي، ومعهد فتيات ضاحية السلام بالريسة ، ومعهد العبور الابتدائي، ومعهد العبور الاعدادى ، ومعهد عمرو بن العاص الابتدائي، ومعهد فتيات ابوبكر الصديق الاعدادى، ومعهد ابوبكر الصديق الابتدائي، ومعهد بنين ابوبكر الصديق الاعدادى.

وخلال جولته اطمأن مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم العربية والشرعية على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات داخل وخارج اللجان ، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب، ومستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد أنه لا توجد أى شكوى من الامتحانات، وتم توفير الجو المناسب لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان وتوفير كل سبل الراحة للطلاب وتواجد الموجهين منذ انطلاق اللحظات الأولي لها،وتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب مشيرا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة، للوقوف على أية مشكلات تطرأ داخل اللجان والعمل على حلها.

يذكر انه شهدت شمال سيناء، قيام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإفتتاح مبني الإدارة التعليمية الازهرية والمجمع الازهري ببئر العبد، بتكلفة بلغت 48 مليون و473 ألف و508 جنيهًا، بحضور الشيخ ايمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور اسامه الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، و الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم العربية والشرعية بشمال سيناء، و محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، و الشيخ مصباح العريف مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء.

وأشار الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة الازهرية بشمال سيناء، أن الإدارة التعليمية تضم 4 طوابق "بدروم-أرضي-علوي" وتحتوي علي 15 مكتب اداري و4 مخازن وقاعتي تدريب وقاعة اجتماعات، وانشئت علي مساحة 2088 متر مربع، بتكلفة بلغت 13 مليون و144 ألف و508 جنيهًا.

وأضاف أن المجمع الازهري يضم معهد للفتيات ومعهد للبنين واستراحة للمعلمين، ويضم طابقين على مساحة 8750 متر مربع، ويستوعب نحو 900 طالب وطالبة، بينما تستوعب الاستراحة 20 معلمًا، وانشئ بتكلفة بلغت 53 مليون و329 ألف جنيه.

و أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، إنه تم تسمية ٣ قاعات في مبنى الإدارة التعليمية الازهرية ببئر العبد، الأولى باسم الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والثانية باسم الشهيد مصطفى عبيدو، والثالثة باسم الشهيد عبد الله محمود عيسوي.