وفاة الشيخ مسلم الصوفى أحد رموز قبيلة العقايلة بسيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

غيب الموت اليوم الشيخ السيد مسلم سلامة الصوفى من رموز قبيلة العقايلة فى شمال سيناء عن عمر يناهز 98 عاما.

وأعلنت أسرته وفاته فى مقر إقامته بقرية الشيخ زايد غرب محافظة شمال سيناء ، ومقررا أن يوارى التراب بمقابر القنطرة شرق بحضور جمع من رموز قبائل سيناء والإسماعيلية وقيادات تنفيذية وشعبية بعد ظهر اليوم، يعقبه استقبال المعزين فى بيت عزاء اقامته قبيلة العقايلة بالقنطرة شرق.

وأوضح بيان الأسرة، أن الراحل ممن عملوا فى الكفاح ضد الاحتلال لسنوات كما كان عضوا بالاتحاد الاشتراكى بين مصر وسوريا وشارك فى رفع العلم على رفح عند عودتها كما كان من أوائل المشايخ الذين عبروا القناة مع القوات المسلحة فى حرب اكتوبر وشهد رفع العلم على طابا عند عودتها وهو معتمد شيخا حكوميا منذ عام 1965.