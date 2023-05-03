قافلة طبية مجانية بقرية أبو طويلة فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، قيام الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وصالح محمد سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد بمتابعة مبادرة القافلة الطبية فى قرية أبوطويلة، بالتعاون مع كلية الطب جامعة قناة السويس، والتى نفذت بقرية أبوطويلة.

وتضم مبادرة القافلة الطبية تخصصات :" أطفال، جراحة عامة، عظام، عيون، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، باطنة وقلب"، حيث تم الكشف على645 حالة وعمل تحاليل طبية 44 حالة.

وشهد مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، افتتاح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وحدتين صحيتين بالشيخ زويد.

وقال المحافظ على أن افتتاحات الشيخ زويد تأتى فى إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، وهى وحدة الخروبة الصحية تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه منها 2.8 مليون تطوير ورفع كفاءة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الام و13 تابعًا لها،مضيفا أن الوحدة أقيمت علي طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات"، الأسنان، الصيدلة، المعمل.

أشار شوكة إلي أن وحدة قبر عمير الصحية تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 4 مليون جنيه منها 3 مليون تطوير ورفع كفاءة، وتجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و8 توابع لها، لافتا إلى أن الوحدة أقيمت علي 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" ، الأسنان، الصيدلة، المعمل.