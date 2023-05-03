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وزير التعليم: لا تفاوض لتعديل جدول امتحانات الثانوية وتشغيل الـvar باللجان

الأربعاء، 03 مايو 2023 08:49 م
وزير التعليم: لا تفاوض لتعديل جدول امتحانات الثانوية وتشغيل الـvar باللجان مؤتمر التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جدول امتحانات الثانوية العامة ترتب عليه أشياء كثيرة منها صندقة الأسئلة، موضحا أنه لا تفاوض فى تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على وضع كل التفاصيل الخاصة بالامتحانات أمام الطلاب وأولياء أمورهم.

 

وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أنه سيتم توضيح الأسئلة ودرجاتها بورقة الأسئلة ليكون الطالب على علم والدنيا واضحة أمامه أثناء الإجابة عن الأسئلة، متابعا: طلاب الثانوية العامة أولادنا وانا أب قيل ما اكون وزير التربية والتعليم، ولكن لا بد من كل طالب أن يحصل على حقه، قائلا: هنشغل خدمة الـvar فى لجان الامتحانات لرصد كل كبيرة وصغيرة داخل اللجان على أن يتم تفتيش الطلبة قبل دخولهم اللجان وأثناء سير الامتحانات مشددا على أن حيازة التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان مغلق جريمة يترتب عليه حرمان الطالب سنة كاملة من الامتحانات.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم استبعاد اللجان التى شهدت حالات غش جماعي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل ورقة الامتحان المقالى للمعلم على التابلت لتصحيحها وسيكون التصحيح وفق نموذج إجابة، وفى حالة اختلاف الدرجات بين اثنين من المصححين سوف ترسل الوزارة ورقة الأسئلة الى معلم ثالث، موضحا أن هناك 7 مراكز للتصحيح.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون بسيطة، والامتحان لقياس نواتج التعلم، ومن ثم ستكون الأسئلة محكمة الصياغة، وسيكون بديلا واحدا فقط هو الصحيح، من بين البدائل الواردة على كل سؤال وباقى البدائل تكون علمية، موضحا أنه تم تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة بشكل صحيح، حيث تم تدريب 300 الف معلم على صياغة الأسئلة.

 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال المؤتمر الصحفى، إنه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون 85%؜ أسئلة اختيار من متعدد و15%؜ مقالية، وستكون الامتحانات بنظام الأوبن بوك، عبر كتيبات المفاهيم.
 
أضاف الوزير، أن التصحيح سيكون إلكترونيًا بشكل كامل، مشيرا إلى أن الامتحانات مسحوبة من بنك الأسئلة، ولكن تم مراجعتها قبل عملية الطباعة بشكل دقيق جدا.
 
ولفت إلى أنه تم تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة، على أن يتم الالتزام بمواصفات الامتحانات وهي 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا.

ويحضر المؤتمر خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورمضان محمد رمضان مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

 

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.


التربية والتعليم

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التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

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