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وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة موحدة ومختلفة فى ترتيبها

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:00 م
وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة موحدة ومختلفة فى ترتيبها المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 2023 واحدة فى جميع النماذج الأربعة، لافتا إلى أن كل نموذج أسئلة سوف يصحح وفق نموذج الإجابة نموذج أ يصحح وفق نموذج أ وهكذا وفق النماذج الأربعة، موضحا أن كل نموذج يبدأ بالأسئلة السهلة للوصول إلى نهاية الأسئلة حيث يتم مراعاة صعوبة الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتمنى أن يحصل الملاحظين والمراقبين على أعلى مكافأة على الامتحانات، ولكنها ليست مسئولية الوزارة يجب موافقة وزارة المالية عليها أولا.

وكانت الوزارة، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ، من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.


التربية والتعليم

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تصحيح الأسئلة المقالية

إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

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