اليوم السابع
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نهاية رحلة مسجل خطر فى عالم الكيف بتذاكر الهيروين فى الجيزة

الأربعاء، 03 مايو 2023 02:00 ص
نهاية رحلة مسجل خطر فى عالم الكيف بتذاكر الهيروين فى الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على مسجل خطر متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من الهيروين، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.
 
وتم ضبط المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم، وألقى رجال المباحث القبض، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم،  وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مكافحة المخدرات

مخدر الهيروين

تعاطي المخدرات

امن الجيزة



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