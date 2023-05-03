نقل جميع المواقف وعربات الأجرة خارج مدينة ملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، أنه تم تفويض محمد عبدالغنى نائب رئيس المركز نائبا عن المدينة، بتوقيع عقد إيجار 6200 متر من وزارة النقل بالقاهرة وذلك لإنشاء مجمع للمواقف من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى السيارات العلوى.

وأوضح " السايس " أنه جارى التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية للبدء فى أعمال إنشاء مجمع للمواقف بالمنطقة لنقل جميع المواقف وعربات الاجرة خارج مدينة ملوى، وأكد على أنه لن يسمح لأى سيارة بالتحميل من داخل المدينة أيًا كان خط سيرها ولأى سبب وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم داخل المدينة

وأشار رئيس المدينة إلى أن مجمع المواقف الجديد سوف يقام على مساحة 6200 متر من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى السيارات العلوى لاستيعاب جميع المواقف مما يساهم فى تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وتنقل المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقا للصالح العام.