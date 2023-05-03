اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 02:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نقل جميع المواقف وعربات الأجرة خارج مدينة ملوى

الأربعاء، 03 مايو 2023 01:02 م
نقل جميع المواقف وعربات الأجرة خارج مدينة ملوى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، أنه تم تفويض محمد عبدالغنى نائب رئيس المركز نائبا عن المدينة، بتوقيع عقد إيجار 6200 متر من وزارة النقل بالقاهرة وذلك لإنشاء مجمع للمواقف من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى السيارات العلوى. 

 

وأوضح " السايس " أنه جارى التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية للبدء فى أعمال إنشاء مجمع للمواقف بالمنطقة لنقل جميع المواقف وعربات الاجرة خارج مدينة ملوى، وأكد على أنه لن يسمح لأى سيارة بالتحميل من داخل المدينة أيًا كان خط سيرها ولأى سبب وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم داخل المدينة 

 

وأشار رئيس المدينة إلى أن مجمع المواقف الجديد سوف يقام على مساحة 6200 متر من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى السيارات العلوى لاستيعاب جميع المواقف مما يساهم فى تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وتنقل المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقا للصالح العام.


ملوى

مجمع مواقف

وزارة النقل

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة