ميناء الإسكندرية يشهد تفريغ 39 سفينة وسلع استراتيجية

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 54 سفينة إلى أرصفة مينائى الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية ، إن حركة تداول الحاويات شهدت بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2445 حاوية مكافئة فى تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 41.5 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1015 حاوية بينما تم ورود 1430 حاوية مكافئة

وأوضح في بيان اليوم، أنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيله فقد تم تداول 197 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.



وقد وجه اللواء بحرى نهاد شاهين على، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية فى كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.